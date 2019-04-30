Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое непопадание в сборную России по биатлону.

По словам Цветкова, о том, что он не попал в сборную, ему никто не сообщал, об этом спортсмен прочитал в интернете. «Но у нас в России это нормальная тема», — отметил он.

«Не будем сейчас выяснять, почему я не попал в команду, какие критерии не выполнил. Я не упал духом. Цель есть, мотивация тоже. Отбираться через Ижевск — не проблема, но хочется общих стартов с командой. Надеюсь, руководители пойдут навстречу. Выполнял ли я план Хованцева во время подготовки в прошлом сезоне? До отборов в ноябре я выполнял его на 100 процентов. Перестал я его выполнять только после того, как меня не взяли в команд», — сказал Цветков в прямом эфире «ВКонтакте».

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, почему Максим Цветков не попадает в состав национальной команды и объяснил наличие в команде Евгения Сидорова.