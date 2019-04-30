Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллащ-Боаш поделился мнением об Артеме Дзюбе.

По словам Виллаш-Боаша, технико-тактические плюсы Дзюбы видны всем: он умеет придержать мяч, правильно действует в штрафной и здорово реализует моменты, а еще он великодушный нападающий, потому что не только забивает, но и отдает много голевых передач, и за это его просто нельзя не уважать.

«И, конечно, Артем очень любит шутить. У него всегда припасена шутка, которая заставит смеяться всех. Даже Анюкова!» — заявил тренер.

Виллаш-Боаш отметил, что с ним Дзюба вел себя корректно, работать было легко, он всегда понимал, когда можно пошутить, а когда нужно серьезно тренироваться.

«Помню, ему не очень понравилось, что остался в запасе на финал Кубка с ЦСКА. Но тогда, на мой взгляд, Кокорин тоже заслуживал сыграть с первых минут. Думаю, Дзюба до сих пор мне этого не простил», — сказал специалист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, португальский специалист тренировал команду из Петербурга с 2014 по 2016 год, с ним «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России.

Артём Дзюба недавно получил награду от Российского футбольного союза и издания «Спорт-Экспресс» как лучшему футболисту России по итогам 2018 года.