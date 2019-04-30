Российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова-Перхт примут участие в фестивале Nordic Festival во французском Анси.

Об этом сообщает Ski-Nordique. По информации источника, в число участников также вошли Мартен Фуркад, Йоханнес Бе, Бенедикт Долль, Кентен Фийон Майе, Симон Дестье, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Жюстин Брезаз, Кайса Мякяряйнен и Франциска Пройс.

Отметим, фестиваль будет проходить с 31 августа по 1 сентября.

Помимо гонок для профессиональных спортсменов, будут организованы и забеги для детей и любителей.

Напомним, Йоханне Бё в минувшем сезоне стал победителем общего зачёта Кубка мира. На чемпионате мира в шведском Эстерсунде спортсмен завоевал пять медалей: четыре золотые и одну — серебряную.

Мартен Фуркад провёл сезон неудачно и финишировал лишь на двенадцатом месте общего зачёта.