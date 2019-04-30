Нападающий «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин прокомментировал свое нахождение в сборной России.

По словам Малкина, в сборной получается хорошее звено, команда начинает потихоньку сыгрываться, и в этом поможет Евротур.

«Вчера объявили тройку номинантов на Харт трофи. Думаю, Кучеров – претендент номер один, и он обязан выигрывать. Сыграть с ним в одном звене будет почетно. Не скрываю, что для меня сезон был не совсем удачный. Хочется вернуть уверенность, то состояние, которое привычно», — сказал Малкин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее стали известны сочетания звеньев хоккеистов, которые продолжают подготовку к чемпионату мира в Братиславе. В преддверии заключительного этапа Евротура в Братиславе сборная России тренировалась на базе в Новогорске.

На чемпионате мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая, сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.