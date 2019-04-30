Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил шайбу в ворота «Сент-Луис Блюз» и повторил личный рекорд по очкам в плей-офф Кубка Стэнли.

Он забросил пятую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и набрал седьмое очко в девяти матчах. Радулов повторил личный рекорд по количеству очков в плей-офф. В 2017 году хоккеист набрал 7 (2+5) баллов в составе «Монреаль Канадиенс», проведя шесть игр.

Напомним, в третьем матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Даллас Старз» на домашней площадке потерпели поражение от «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:4.

В составе «Далласа» по шайбе забросили Александр Радулов в большинстве на 18-й минуте, Эндрю Коглиано в меньшинстве на 34-й минуте и Тайлер Сегин на 56-й минуте. У «Сент-Луиса» отличиться удалось Джадену Шварцу на 2-й минуте, Тайлеру Бозаку на 29-й минуте, Алексу Пьетранджело на 55-й минуте и Патрику Маруну на 59-й минуте встречи.