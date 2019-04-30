Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери поделился мнением о поражении своей команды в матче против «Сент-Луис Блюз» (3:4).

По словам Монтгомери, это была потрясающая игра, и обе команды делали все, что могли.

«Думаю, «Сент-Луис» просто лучше в атаке, чем мы», — сказал Монтгомери, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Напомним, в третьем матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Даллас Старз» на домашней площадке потерпели поражение от «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:4.

В составе «Далласа» по шайбе забросили Александр Радулов в большинстве на 18-й минуте, Эндрю Коглиано в меньшинстве на 34-й минуте и Тайлер Сегин на 56-й минуте. У «Сент-Луиса» отличиться удалось Джадену Шварцу на 2-й минуте, Тайлеру Бозаку на 29-й минуте, Алексу Пьетранджело на 55-й минуте и Патрику Маруну на 59-й минуте встречи.