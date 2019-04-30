Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов поделился мнением о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе

По словам Власова, он недавно смотрел интервью Владимира Познера с Тутберидзе.

«Удивительная женщина, низкий ей поклон как тренеру и человеку. Насколько конкурентный вид спорта, насколько зрелищный. Я преклоняюсь перед людьми, которые в нём работают и дают нам поводы для гордости. Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, и год за годом всё новые спортсменки», — сказал Власов.

Борец, слова которого приводит ТАСС, отметил, что Тутберидзе — величайший тренер, ведь если в таком виде спорта, как фигурное катание, у Тутберидзе каждый год новый чемпион России, то всё это говорит о её таланте, внутреннем стержне и безусловном мастерстве.

Ранее Власов рассказал о своем отношении к бойцу UFC Хабибу Нрумагомедову, а также о желании готовить его к следующему бою в рамках промоушена.