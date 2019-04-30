В 26-м туре Российской премьер-лиги состоялось много интересных футбольных матчей, которые удивили своим результатом. Nevasport рассказывает о ключевых событиях тура.

Волевая ничья тура — «Анжи» — «Ростов» 1:1

Махачкалинский клуб продолжает зарабатывать очки, несмотря на полное отсутствие денег в казне клуба. Команда под руководством дагестанского Тони Роббинса Магомеда Адиева помешала «Ростову», который борется за еврокубки. Адиев действительно гений мотивации, иначе не объяснить тот факт, что «Анжи» все еще борется с сильными командами и вообще не снялся с чемпионата.

Разгром тура — «Уфа» — «Урал» 4:1

Если бы счет был зеркальным, никто бы не удивился, но «Уфа» явно не хочет вылетать из РПЛ, а под руководством Вадима Евсеева команда преобразилась и стала играть намного ярче, чем при Кириченко. «Урал» явно не ожидал такого напора. Екатеринбуржцы решили главную задачу на сезон, а борьба за Лигу Европы для них не так уж и важна, как оказалось.

Спасение тура — «Локомотив» — «Енисей» 2:1

И снова Фарфан выручает железнодорожников! Перуанец вспомнил, какие чудеса он творил год назад, и решил повторить. В прошлом туре Джефферсон на последних минутах принес своей команде победу над «Ростовом», а теперь он спас «Локомотив» от обидной ничьей в игре с «Енисеем». Благодаря Фарфану команда Семина начала преследование «Зенита» и стала главным претендентом на серебро чемпионата.

Голеада тура — «Зенит» — «Крылья Советов» 4:2

Петербуржцы уже в первые 35 минут матча благодаря дублю Азмуна забили гостям три гола — казалось, исход матча решен. Однако бывший игрок «Зенита» Денис Ткачук оформил дубль под занавес первой половины встречи, и счет уже не кажется таким уж однозначным. Только на последней минуте матча Игорь Смольников забил шестой в этой встрече мяч, сделав эту игру самой результативной в туре. Азмун, кстати, благодаря двум мячам сравнялся в гонке бомбардиров с Федором Чаловым.

Судьбоносная игра тура — «Краснодар» — ЦСКА 2:0

Судьбоносным матч стал для армейцев — после него стало понятно, что даже математически москвичи не смогут занять первое место в турнирной таблице. «Краснодар» пока сохраняет теоретические шансы, но стоит «Зениту» в следующем туре обыграть «Ахмат», и южане тоже лишатся шанса на золото РПЛ.

Безнадега тура — «Спартак» — «Рубин» 1:1

Именно так можно назвать игру «Спартака», который потерял очки с очень слабым «Рубином». У казанцев снова забил защитник Сорокин, а в составе москвичей не выделялся никто. После отставки Измайлова и Родионова напрашивается еще одно увольнение, но пока его не происходит.