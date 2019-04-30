Экс-форвард СКА и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подвел итоги своей игры в прошедшем сезоне НХЛ. Бучневич уверен, что является хорошим хоккеистом и реализовал предоставленный ему шанс.

Бучневич отметил, что после каждого сезона ему говорят одно и то же- чтобы подтянул физическую подготовку и больше бросал по воротам. Раньше, когда хоккеиста сажали в запас, он говорил с тренером, но не пришли к общему знаменателю. А тут они спокойно сели и поговорили — тренер все выслушал. Пришли к общему знаменателю, после чего Бучневичу начали больше доверять. Начал больше играть, почувствовал уверенность, доверие тренера и все сложилось.

Когда прошёл дедлайн, обменяли лидеров, и так получилось, что в меня поверили. Начал играть больше. Я уверен в себе, в том, что я хороший хоккеист. Я не игрок по 6-7 минут за матч, как я месяц подряд играл. Мне дали время, я показал, что могу», — цитирует Бучневича «Чемпионат».

В прошедшем регулярно сезоне НХЛ Бучневич в 64 играх регулярного сезона НХЛ набрал 38 (21+17) очков