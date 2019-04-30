Российская фигуристка Александра Трусова раскрыла секреты своей произвольной программы в будущем сезоне. Юная фигуристка заявила, что будет использовать образ из знаменитого сериала «Игры Престолов». Об этом спортсменка заявила в своем инстаграме.

«В новом сезоне, в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерожденной под музыку из сериала «Игра Престолов». Основная композиция — Matt Bellamy — Pray (High Valerian)», — написала Трусова в инстаграме.

Недавно российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что учит четверной риттбергер.

Напомним, Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Фигуристка также вошла в историю женского фигурного катания, впервые исполнив четверной прыжок на соревнованиях.

В сезоне 2019/20 спортсменка перейдёт на взрослый уровень.