Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что будет делать в межсезонье, а также подвела итог минувшему сезону.

По словам фигуристки, сезон выдался нелегким в силу множества обстоятельств. Начало сезона получилось сложным, поэтому несколько завершающих сезон стартов, в том числе, чемпионат мира, Медведева считает для себя переломным с психологической точки зрения. Фигуристка подчеркнула, что у нее присутствует удовлетворение от проделанной работы, но дальше нужно будет сделать многое, поскольку останавливаться не в ее планах.

Медведева отметила, что ее межсезонье пройдет в режиме шоу — будет много работы, чему она рада.

«Честно говоря, пляжный или развлекательный отдых мне не очень нравится. Я человек активный — долгосрочный отдых мне в тягость. И к тренировкам я приступлю вовремя, ведь надо готовиться к следующему сезону», — приводит слова Медведевой Sport24.

Напомним, что в минувшем сезоне Евгения Медведева перешла к тренеру Брайану Орсеру и переехала в Канаду. В первом сезоне после перемен в жизни Медведева завоевала бронзовую награду на чемпионате мира в Сайтаме.