Нападающий «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по хоккею.

По словам Малкина, сборная будет очень сильной, и ответственность на игроков ложится тоже большая, а у других тоже составы отличные: и американцы, и шведы, и канадцы в порядке в этом году.

Он отметил, что не совсем от него зависит, с кем он будет играть.

«Мы с Сашей уже играли вместе, в том числе на Олимпиаде в Сочи. Не думаю, что получалось. Мне кажется, что тренерский штаб снова нас ставить не будет. На протяжении сезона в «Вашингтоне» Овечкин много играл с Евгением Кузнецовым — это уже устоявшееся сочетание. Зачем же разбивать такое звено? У них полностью налаженное взаимодействие. Все-таки они вместе завоевали Кубок Стэнли. Нам как-то глупо снова начинать играть вместе с Овечкиным», — сказал Малкин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее стали известны сочетания звеньев хоккеистов, которые продолжают подготовку к чемпионату мира в Братиславе. В преддверии заключительного этапа Евротура в Братиславе сборная России тренировалась на базе в Новогорске.

На чемпионате мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая, сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.