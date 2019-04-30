Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, когда поняла необходимость учить четверные прыжки.

По словам Медведевой, она поняла это примерно два года назад, когда пробовала сальхов на „удочке“, ещё будучи в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка отметила, что поняла это не одна, а весь тренерский коллектив, но в тот момент не было достаточно времени для изучения прыжков ультра-си — нужно было входить в сезон и сохранять в форме существующий контент для участия в международных турнирах.

«Четверные прыжки временное явление? Нет, конечно! О временном явлении говорить нельзя. Фигурное катание идёт вперёд и за усложнением будущее», — сказала Медведева, слова которой приводит Sport24.

Напомним, что в минувшем сезоне Евгения Медведева перешла к тренеру Брайану Орсеру и переехала в Канаду. В первом сезоне после перемен в жизни Медведева завоевала бронзовую награду на чемпионате мира в Сайтаме.