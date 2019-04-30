Хоккейный клуб «Авангард» из Омска и хоккейный клуб «Ижсталь» из Ижевска заключили договор о сотрудничестве, согласно которому «Авангард» сможет делегировать в «Ижсталь» до десяти игроков для повышения их мастерства по ходу выступления в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

По словам президента омичей Максима Сушинского, в «Авангарле» рады объявить о начале сотрудничества с «Ижсталью». Он отметил, крайне важно, чтобы хоккеисты системы получали постоянную игровую практику, набирались опыта в матчах ВХЛ.

«Ижевский клуб готов идти нам навстречу в этом плане, а это значит, что пользу от совместной работы получат в итоге обе команды», — сказал Сушинский, слова которого приводит официальный сайт «Авангарда».

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок Гагарина 19 апреля. Московские армейцы обыграли омский «Авангард» во всех четырёх матчах серии. Однако заключительная игра получилась для ЦСКА непростой: команда проигрывала со счётом 2:0 по ходу встречи, а вырвать победу смогла лишь в овертайме.