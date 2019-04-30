Комментатор Дмитрий Губерниев в своем инстаграме назвал «слабаком» биатлониста сборной России Максима Цветкова. Именно это слово написал Губерниев, отвечая на вопрос своего подписчика в инстаграме: «Дима, что с Цветковым».

В минувшем сезоне Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира и в состав команды для централизованной подготовки к чемпионату мира не попал. Хотя биатлонист выполнил все критерии отбора. Цветкой сделал четыре критерия: выиграл с командой эстафету в Оберхофе, занял место не ниже 25-го в личной гонке на КМ, на чемпионате Европы в Минске занял со сборной четвертое место в миксте, а также стал вторым в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

Но, по мнению президента СБР Владимира Драчева, этого оказалось недостаточно. При этом в сборную включен 21-летний Евгений Сидоров. Как отметит тот же Драчев — «с прицелом на Олимпиаду».