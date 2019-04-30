Бывший боец ММА и актер Олег Тактаров отметил, что смешанные единоборства превзошли бокс по популярности.

Как отметил бывший боец, что впервые он услышал, что смешанные боевые искусства по числу занимающихся и по интересу находятся на третьем месте в мире 6-7 лет назад. С тех пор ситуация выросла в три раза — это видно по России — MMA занимаются везде и возможно, это уже популярнее, чем бокс.

Тактаров также назвал самого величайшего бойца в истории. По его словам, это Мохаммед Али.

«Он проигрывал бои, у него были технические проблемы, спортсмен не может перестать тренироваться. Как личность он многогранный, поэтому он и величайший», — сказал Тактаров.

Напомним, что недавно первый российский чемпион UFC Олег Тактаров признался, что вел переговоры о подписании в UFC Федора Емельяненко.