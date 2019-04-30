Мадридский «Реал» выразил готовность отдать полузащитника Мартина Эдегора в аренду «Аяксу» на два года. Испанцы против продажи 20-летнего норвежца. В королевском клубе думаю, что у Эдегора большое будущее, в том числе и в «Реале», а потому не хотят с ним расставаться.

Эдего отметил, что его цель состоит в том, чтобы вернуться в «Реал». Норвежец считает, что стал лучше в Голландии, он играет с большей свободой и уверенность.

«Я хочу закончить сезон с „Витессом“, а затем принять решение. Хотя мне всего 20, но я хочу играть в Лиге чемпионов», — приводит слова норвежца De Telegraaf.

В данный момент Эдегор играет на правах аренды в «Витессе» под руководством Леонида Слуцкого. В текущем сезоне норвежец сыграл 33 матча за «Витесс», в которых забил восемь мячей. Соглашение Эдегора с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года.