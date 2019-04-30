Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер недоволен отношением к делу форварда Антони Марсиалем. По сообщению Daily Mail, норвежский тренер публично поругал француза в раздевалке «Манчестер Юнайтед».

Приводится конкретный пример: в ходе разминки перед домашним матчем 36-го тура АПЛ с «Челси» Сульшер увидел, что Марсиаль стоит с мячом и наблюдает за работой своих одноклубников. Сульшер мгновенно поменял решение: выпустил на замену не его, а чилийца Алексиса Санчеса.

После окончания же встречи с «Челси» норвежец не стал скрывать своего негодования. Он ираскритиковал француза, когда его партнеры могли это видеть.

Марсиаль играет за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, а его соглашение с клубом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 23-летний форвард сыграл 26 матчей в АПЛ, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.