Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин поделился мнением о поражении своей команды в матче против «Сент-Луиса» (3:4).

По словам Сегина, в последней трети его команда выглядела получше, но в какой-то момент»Даллас» просто перестал работать.

Он также заявил, что «Сент-Луис» был круче как команда и без сомнений заслуживал эту победу, потому что выиграл больше стычек и единоборств, а игроки были более отчаянными.

«А у нас такого ответа не нашлось. С нами иногда подобное случается. Что ж, значит нужно перестроиться и стать лучше», — сказал Сегин, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Напомним, в третьем матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Даллас Старз» на домашней площадке потерпели поражение от «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:4.

В составе «Далласа» по шайбе забросили Александр Радулов в большинстве на 18-й минуте, Эндрю Коглиано в меньшинстве на 34-й минуте и Тайлер Сегин на 56-й минуте. У «Сент-Луиса» отличиться удалось Джадену Шварцу на 2-й минуте, Тайлеру Бозаку на 29-й минуте, Алексу Пьетранджело на 55-й минуте и Патрику Маруну на 59-й минуте встречи.