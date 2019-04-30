Nevasport продолжает серию материалов о лучших иностранных футболистах команд Российской премьер-лиги. Мы уже рассказывали, как могла бы выглядеть сборная «Зенита», московских «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА, казанского «Рубина». Также мы писали о московском «Динамо» и о «Краснодаре.» Настала пора поговорить о «Ростове» — в этой сборной есть и те игроки, которые еще играли за команду с названием «Ростсельмаш».

Вратарь: Стипе Плетикоса

Близнюк, Савченко или Плетикоса? Заядлые болельщики «Ростельмаша», возможно, скажут, что украинцы. Оба превзошли хорвата по количеству сухих матчей. Но все-таки Плетикоса, уйдя из «Спартака», здорово перезагрузил свою российскую карьеру именно в «Ростове». Он отработал два двухлетних соглашения с клубом. Однажды его вообще признали лучшим игроком сезона. Хорват в «Ростове» был хорош, хотя и пропускал много.

Левый защитник: Милош Крушчич

Кто-то возможно подзабыл этого сербского латераля, но только не болельщики «Ростова». Крушчич отыграл в ростовском клубе целых шесть сезонов. За это время он проявил себя как лидер команды, прекрасно исполнял штрафные. «Ростов» был последним клубом в карьере Крушчича, после окончания контракта игрока он стал тренером. Среди легионеров из бывшей Югославии Милош Крушчич — лидер по количеству проведённых матчей в чемпионате России. Серьезное достижение.

Левый центральный защитник: Мэттью Бут

Когда-то «Ростову» подкинул Бута российский тренер Виктор Бондаренко, долгое время работавший в Африке. Высокорослый лысый центральный защитник перешел в донской клуб в последний день заявочного окна и сходу стал лидером ростовчан. В «Ростове» надежный оборонец пробыл всего полтора года, после чего пошел на повышение — в более мощные по тем временам «Крылья Советов», где и прошло лучше футбольное время этого защитника из ЮАР.

Правый центральный защитник: Баштуш

Анголезец пришел в «Ростов» еще до того, как там оказался Курбан Бердыев, с которым связаны главные успехи клуба с берегов Дона. Невысокий, но очень мощный и быстрый защитник был востребован и после прихода Курбана, эффективно действуя в связке с Сесаром Навасом. В 2016 году защитника сборной Анголы заприметили в «Лацио», где он не всегда попадает в основной состав.

Правый защитник: Тимофей Калачев

Слегка плешивый белорус — легенда клуба. 37-летний Калачев выступал за «Ростов» еще во второй половине 2000-х, действуя на позиции центрального полузащитника. Перейдя в «Крылья Советов», он раскрылся на правом фланге, исполняя ювелирный по точности подачи. В 2010-м Калачев вернулся в «Ростов», где уже 9 лет является одним из лидеров. Бердыев придумал ему новую позицию — правый линейный игрок в 5-3-2. Система 4-4-2 «желто-синему сердцу» не совсем подходит, но в нашей сборной он закроет именно эту позицию.

Левый полузащитник: Канга

Игрок сборной Габона ярко проявлял себя в команде Миодрага Божовича. Именно его действия помогли «Ростову» впервые выиграть Кубок России. Канга играл результативно и полезно. Его ценил и Курбан Бердыев, хотя при нем габонец стал реже попадать в составе и в итоге покинул клуб, проведя за «Ростов» ровно 70 матчей.

Центральный полузащитник: Александр Гацкан

Молдавский опорник — наряду с Калачевым главная легенда клуба. С 2008 года он неизменно играет в желто-синих цветах. Понятно, что сейчас Гацкан — капитан команда при всех тренерах. С приходом Бердыева молдованин и вовсе вывел свою игру опорного хавбека на космический уровень. Сейчас Гацкан уже ветеран, но и в 35 продолжает выходить в основе команды Валерия Карпина, являясь рекордсменом по количеству проведенных матчей за клуб.

Центральный полузащитник: Кристиан Нобоа

Где бы не играл этот эквадорец, он делает свои команды лучше. В «Ростове» он оказался после недолгой командировки в греческий ПАОК и провел в донском клубе прекрасное время. Именно Нобоа держал все нити бердыевской игры в своих ногах. При нем «Ростов» сверкнул в чемпионате России 2016-м, с последующим бумом в Лиге Чемпионов. Нобоа прекрасно исполнял стандарты и бросал в прорыв нападающих Азмуна и Полоза.

Правый полузащитник: Владислав Прудиус

Этот быстроногий дриблер из Украины выступал за «Ростсельмаш» еще в 1996 году. Его пять лет в Ростове-на-Дону возвели Прудиуса на седьмое место по количеству игру за клуб. Их у Прудиуса набралось 140. Яркая игра на правом фланге была откровением для многих команд, приезжающих на берег Дона. Прудиус не был обделен недостатками в завершении, с возрастом он потерял скорость, поэтому его карьера после «Ростова» резко пошла на спад.

Нападающий: Исо Каньенда

С 21 голом Каньенда до сих пор входит в семерку лучших бомбардиров ростовского клуба. Мощный и быстрый нападающий из Малави стал объектом внимания московского «Локомотива», который в середине нулевых обменял его на своего грузинского форварда Михаила Ашветия. Увы, в «Локомотиве» Каньенда не заиграл, а «Ростове» был неплох.

Нападающий: Сердар Азмун

Сейчас Азмун штампует голы за «Зенит», а ведь именно в «Ростове» мы узнали о нем, как о грозном бомбардире. Иранец провел за «Ростов» два отличных сезона, составляя хорошую связку с Дмитрием Полозом. Голы Азмуна помогли «Ростову» занять второе место в чемпионате России 2016, а затем достойно выступить в Лиге Чемпионов, где он забивал самой «Баварии».