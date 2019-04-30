Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал предстоящий бой сына против Дастина Порье.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, соперник Хабиба определился — это Дастин Порье, а бой назначен на 7 сентября, он пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Порье заслужил этот бой по спортивному принципу, нам не стоит принижать достоинства нашего соперника», — сказал отец бойца, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свой грядущий бой в UFC с американцем Дастином Порье.

Порье является временным чемпионом UFC в легком весе, этот титул он завоевал в поединке с Максом Холлоуэем и стал следующим соперником Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, Хабиб в последний раз выходил в октагон 7 октября 2018 года, победив удушающим приемом в подборок Конора Макгрегора. Это было в четвертом раунде. После этого случилась потасовки, в результате чего Нурмагомедов был дисквалифицирован.