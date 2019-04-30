Вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек поделился впечатлениями от назначения главным тренером команды Олега Знарка.

По словам Гудачека, каждый знает Олега Знарка, он отличный тренер, а, когда чех прочитал новость о его назначении в «Спартак», то множество знакомых вратаря из России и Словакии звонили ему и поздравляли с хорошим тренером.

«Я не играл под его началом, но слышал много хороших слов о его работе. Буду очень рад поработать с ним», — сказал Гудачек, слова которого приводит официальный сайт «Спартака».

Ранее стало известно, что бывший главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок официально назначен на пост наставника московского «Спартака». Соглашение с 56-летним тренером построено на схеме «1+1».