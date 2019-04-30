Боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Эл Яквинта поделился ожиданиями от боя между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Яквинта считает, что от Порье будет исходить опасность, потому что он силен физически, с неплохим кардио, может боксировать и работать на земле. Однако боец отметил, чтоесли бы он поставил реальные деньги, то выбрал бы Хабиба, ведь у Порье никогда не было такого соперника.

«Если Хабиб переведет его в первом раунде и будет удерживать и бить на земле до гонга, то дальше спокойно выиграет бой в своем обычном стиле», — сказал Яквинта, слова которого приводит YouTube-канал Ариэля Хельвани.

Ранее стало известно, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова пройдет на турнире UFC 242 в Абу-Даби, мероприятие состоится 7 сентября 2019 года. Соперником Нурмагомедова, чемпиона UFC в легком весе, станет американский боец Дастин Порье. Он стал временным обладателем титула в этой весовой категории, победив Макса Холлоуэя, и завоевал право на бой с россиянином.

Отметим, Эл Яквинта проиграл Хабибу Нурмагомедову единогласным решением в апреле прошлого года на UFC 223, благодаря этой победе россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе.