УЕФА определил судей, которые будут работать на первых полуфинальных встречах Лиги Европы.

Испанская бригада арбитров 2 мая обслужит матч в немецком Франкфурте между «Айнтрахтом» и «Челси». Главным судьей назначен Карлос Дель Серро, помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте, Роберто Алонсо, а также Хесус Хиль Мансано и Хосе Санчес. Четвёртым арбитром назначен Рауль Кабанеро.

В этот же день в Лондоне состоится второй матч полуфинала, в котором встретятся «Арсенал» и «Валенсия». Игру обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном, ассистентами Тюрпена назначены Николя Дано и Сириль Грингор, а также Бенуа Бастьен и Рюдди Бюке. Четвёртым арбитром будет Хишам Закрани.

Ранее стало известно, что полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов стал послом финального матча Лиги Европы.