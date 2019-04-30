Российская фигуристка, серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова поведала о том, сколько зарабатывают и тратят в фигурном катании.

По словам спортсменки, заниматься фигурным катание дорого — около миллиона рублей в год. Если бы Леонову не поддерживали в Академии фигурного катания и сборная, то выходила бы именно такая сумма.

Леонова сообщила, что получала последнюю зарплату год назад, когда ее назначили на должность спортсмена-инструктора. Теперь фигуристке приходится зарабатывать самой. В основном это подкатки, которые можно делать только на выходные, поскольку готовишься к сезону.

«Я езжу на разные сборы и шоу. Заработать есть где, но не регулярно. Стабильности в этом плане уже давно нет. Но я не жалуюсь», — приводит слова Леоновой «Р-Спорт».

Также Леонова раскрыла зарплаты фигуристов в России. Министерство спорта платит в среднем 60 тысяч рублей в месяц. У фигуристок уровня Евгении Медведевой и Алины Загитовой зарплаты значительно выше, плюс у них есть спонсоры, а также президентская стипендия в 52 тысячи рублей. Также если входишь в шестерку на чемпионате России, то получаешь от «Ростелекома» около 25 тысяч рублей.

Напомним, что Алена Леонова разучивает тройной аксель. Об этом стало известно на свадьбе спортсменки с другим фигуристом Антоном Шулеповым.