Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что чемпион мира Антон Бабиков, вошедший в основной состав сборной России, должен был попасть в резервную сборную. Бабиков же обеспечил место в сборной как победитель общего зачета Кубка IBU, получив персональную квоту на первый этап Кубка мира.

По словам Васильева, Антона не должно быть в основной команде. Хотя если брать только спортивный принцип, то он заслужил это право. Но с Бабиковым все понятно — он показал себя и о нем все известно.

Но мне кажется, что ему надо еще сезон провести в резервной команде. Нужно посмотреть, как он себя проявит, и тогда уже принимать какое-то решение. Могу, конечно, и ошибаться», – приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Васильев считает, что есть молодые ребята, которым нужно дать возможность подготовиться в основном составе сборной. Специалист призывает сделать ставку на молодежь. По его словам, может она еще и не заслуживает место в сборной, но рисковать нужно.

Недавно Дмитрий Васильев выразил недовольство составом тренерского штаба, который будет работать с командой в новом сезоне. Васильев считает, что сборная — это не проходной двор.