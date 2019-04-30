Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, каких бойцов нужно победить Конору Макгрегору ради реванша с Хабибом.

По словам Абдулманапа, если Макгрегор выиграет у пары достойных человек, то почему бы не сделать реванш. Однако Макгрегор с 2016 года не выигрывает ничего, хотя остается на слуху.

«Если бы был близкий бой — одно дело, но раз он сдался, то должен молчать и готовиться дальше. Я думаю, ему хотя бы надо пройти Джастина Гэтжи или Ислама Махачева», — сказал отец Хабиба, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Хабиб в последний раз выходил в октагон 7 октября 2018 года, победив удушающим приемом в подборок Конора Макгрегора. Это было в четвертом раунде. После этого случилась потасовки, в результате чего Нурмагомедов был дисквалифицирован.