Замдиректора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов рассказал о реакции полиции на баннер фанатов «Зенита».

По словам Сафонова, баннер «Зенита» был согласован по всем правилам поведения зрителей. Он отметил, что эксперты оценили баннер и сделали вывод, что он не носит никаких запрещающих характеристик политического, рекламного или оскорбительного содержания, поэтому было разрешено его использование.

«Мы поговорили с представителями полиции, и они оценили его позитивно, благоприятно», – сказал Сафонов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, объединенный фанатский «Вираж» вывесил баннер перед матчем «Зенита» и «Динамо» в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу.

Полотно фанаты «сине-бело-голубых» посвятили форварду Александру Кокорину, который перебрался в Петербург из московского «Динамо». На баннере можно было увидеть изображение полицейского, снявшего свой мундир, на майке которого была прикреплена медаль «За Кокорина».