Перед матчем 26-го тура между «Зенитом» и «Крыльями Советов» в подтрибунном помещении болельщики из детского движения «Зенит-Фан», которые выводили футболистов сине-бело-голубых, пообщались с игроками.

Один из юных поклонников похвалил Артема Дзюбу за исполнение штрафных ударов, а другой рассказал о своих личных достижениях, после чего попросил у нападающего номер телефона блогера Гены Миллера.

Дзюба сказал, что достанет номер, а Сердар Азмун, который в это время стоял рядом, отметил, что его одноклубник не сдержит обещание.

Мастер-класс от участника детского движения «Зенит-Фан» 😂 pic.twitter.com/yoOK0Lppcj — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 30, 2019

В матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2.

Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды уже 57 очков, до конца чемпионата осталось четыре тура.