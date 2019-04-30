Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, экс-фигурист Алексей Ягудин прокомментировал решение Максима Ковтуна завершить спортивную карьеру.

По словам Ягудина, Ковтун талантливый человек, но не умеет соревноваться, и в последние годы это все увидели.

«Серьёзно, я приходил на ЦСКА, видел его тренировки – он всё прыгает. Но на соревнованиях, увы, не получается. То же самое можно сказать и о Михаиле Коляде. Я не говорю, что всем поголовно надо заканчивать. Но Максим для себя принял решение, и мы должны его уважать, а главное – сказать ему огромное спасибо за те медали, хоть и немногочисленные, с чемпионатов Европы, которые он всё-таки привёз нашей стране», — сказал Ягудин, слова которого приводит «Областная газета».

Экс-фигурист добавил, что хочет отдать Ковтуну должное за смелость, так как он попросил Федерацию фигурного катания России вывести его из состава сборной, а это значит, что он лишится зарплаты.

Напомним, 23 апреля тренер Максима Ковтуна Елена Буянова сообщила о решении фигуриста закончить со спортом.

Кроме того, Ковтун попросил исключить его из состава сборной России.