Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая. Адвокат футболиста Татьяна Стукалова допустила, что в этот день суд может зачитать приговор футболисту.

По словам Стукаловой, с 6 мая защита будет представлять доказательства Протасовицкого и Кокорина-младшего. С этого же дня состоятся прения, а 8 мая — приговор. Статья о хулиганстве, по мнению Стукаловой, в деле не подтвердилась. Подтвердиться она только в том случае, если обвинение будет основываться на показаниях потерпевших, но этому ничего не благоволит.

«С первого дня какими были показания ребят, такие они и есть. Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет», — цитирует Стукалову Р-Спорт.

Напомним, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» с 8 октября, ожидая решение суда по избиению водителя Виталия Соловчука и чиновника Дениса Пака.