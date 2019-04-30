Форвард «Зенита» Артем Дзюба поведал о характере повреждения, которое он получил в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:2). В голевой атаке Дзюба сделал рывок после паса Шатова и отдал голевую передачу на Смольникова. В этот момент нападающий почувствовал дискомфорт в бедре, но поскольку замен уже не было, то остался на поле до конца матча.

«Спасибо за беспокойство. Оказалось, не все так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьезное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться», — сказал Дзюба в инстаграме.

До этого была информация, что из-за травмы Дзюба не сможет сыграть в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча состоится 4 мая в Грозном.

В последнем матче с «Крыльями Советов» Дзюба забил гол и отдал две голевые передачи.