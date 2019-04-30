Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси удостоен одной из высших наград Каталонии — Креста Сант-Жорди (Святого Георгия). Об этом сообщает испанский портал Diario Sport.

Идея выдвинуть Месси в качестве обладателя награды принадлежит совету директоров клуба. Футболист получит награду, поскольку он был признан лучшим спортсменом всех времен. С «Барселоной» Месси выиграл 34 титула, а также забил за команду 598 голов. Помимо этого Лионель Месси также отличился в регионе в сфере благотворительности. Его фонд перечислил значительную часть средств на строительство онкологического центра для детей при госпитале Сант-Жоан-де-Деу.

Высший орган самоуправления автономного сообщества одобрил инициативу совета директоров клуба выдвинуть аргентинца на соискание почетной награды. Ранее из числа представителей «Барселоны» обладателем Креста Святого Георгия становился голландец Йохан Кройфф и ещё трое «сине-гранатовых».