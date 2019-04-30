Российский голкипер хоккейного СКА Игорь Шестеркин оценил состав вратарей национальной команды перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года. Слова хоккеиста приводит портал телеканала Матч-ТВ.

По мнению Шестеркина, в сборной России сейчас очень сильные голкиперы. «Андрей Василевский из года в год держит свой уровень в НХЛ. Александр Георгиев в этом сезоне очень сильно выстрелил. Илья Сорокин завоевал долгожданный Кубок Гагарина, да еще стал MVP плей-офф», — прокомментировал вратарь СКА каждого из игроков.

Кто станет первым номером, Шестеркин предсказать не решился. «У тренерского штаба будет очень тяжелый выбор», — подытожил вратарь «армейцев с Невы».

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдет в Словакии, турнир стартует 12 мая.