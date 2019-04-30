Российский нападающий петербургского «Зенита» и национальной сборной Артём Дзюба поделился своими ощущениями после просмотра заключительного фильма саги киновселенной Marvel «Мстители. Финал».

Видео с небольшой рецензией футболист выложил в своем «Инстаграме». Дзюба назвал себя большим, страстным поклонником «Мстителей», Marvel и супергеройской тематики в кино.

«Могу сказать, что «Мстители» не подвели, реально топ, прям топище, я бы даже сказал. Очень достойное кино», – заявил Дзюба, посоветовав своим подписчикам всем сходить на фильм. О подробностях сюжета нападающий «сине-бело-голубых» тактично умолчал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔝 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 30 Апр 2019 в 5:31 PDT

Ранее Артем Дзюба не раз признавался в том, что любит фильмы о супергероях. Накануне премьеры «Мстители. Финал» футболист выложил в своем «Инстаграме» свое фото в образе героя кинокартины — скандинавского бога Тора.