Российский голкипер хоккейного СКА Игорь Шестеркин поделился мнением, как молодые голкиперы пробиваются в основной состав топ-клубов Национальной хоккейной лиги. Слова хоккеиста приводит портал телеканала Матч-ТВ.

Как считает Шестеркин, сражаться за место в НХЛ — это выбор каждого человека. «Тут уже никто не застрахован. Может, основной вратарь получит травму, а резервист выйдет и возьмет Кубок Стэнли. Вспомните, как Мэтт Мюррей играл в фарм-клубе, но Марк-Андре Флёри получил в «Питтсбурге» травму. Пришел Мюррей — и сразу взял Кубок Стэнли», — рассказал голкипер СКА.

По мнению Шестеркина, судьба рано или поздно предоставляет шанс всем, необходимо лишь грамотно воспользоваться ситуацией.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Игорю Шестеркину клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс«. Переход или его возможность вратарь СКА не подтвердил.