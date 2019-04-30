Нападающий хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук был выбран капитаном сборной России по хоккею перед чемпионатом мира в Словакии. Об этом стало известно из «Твиттера» Федерации хоккея России.

Также ФХР сообщила о том, кого выбрали помощниками Ильи Ковальчука. Ассистентами капитана сборной России станут Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз», Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталс» и Сергей Плотников из петербургского СКА.

Ближайшие матчи под предводительством Ковальчука сборная России проведет в рамках Чешских хоккейных игр — очередного этапа Евротура. Завтра, 1 мая, российские хоккеисты сыграют против Швеции в вынесенном матче, а затем в Брно сразятся со сборными Финляндии и Чехии.

Чемпионат мира по хоккею 2019 года в Словакии стартует 12 мая.