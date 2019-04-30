Всероссийская федерация плавания отстранила 18-летнюю спортсменку Олесю Моисееву за применение допинга. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства РУСАДА.

Исходя из данных агентства, федерация приняла решение дисквалифицировать спортсменку на 4 года. Как сообщает РУСАДА, Моисеева нарушила пункт 2.1 настоящих Общероссийских антидопинговых правил. Он подразумевает под собой «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».

Моисеева представляла на соревнованиях Чувашскую республику. На прошедшем в апреле чемпионате России по плаванию она участвовала в заплывах на дистанциях 100, 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. Турнир проходил в СК «Олимпийский» в Москве с 8 по 12 апреля. С последнего дня турнира и будет отсчитываться дисквалификация спортсменки.