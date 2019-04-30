В Коламбусе стартовала третья игра серии второго раунда Кубка Стэнли, в которой местный клуб принимает «Бостон». После первых двух матчей, которые состоялись в Бостоне, счет в серии 1-1.

Обе игры завершились с зеркальным счетом — 3:2. Победитель в матчах определялся в овертайме. В первой встрече победу «Бостону» принес бросок в овертайме Койла, который оформил в этой игре дубль. Во втором матче во втором овертайме победу «голубым джакетам» принес Дюшен. Дубль в этом матче сделал российский нападающий Артемий Панарин.

Вторая встреча особо удалась вратарю Сергею Бобровскому. Он отразил 29 бросков из 31, а в овертайме сделал несколько впечатляющих сейвов.