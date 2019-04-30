Стало известно, кто из арбитров будет судить матч 27 тура Российской премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и санкт-петербургским «Зенитом«. Информация о распределении судейских бригад появилась на сайте Российского футбольного союза.

Главным арбитром встречи «Ахмата» и «Зенита» станет судья Алексей Матюнин из Москвы. Ассистентами рефери на линии назначены москвичи Тихон Калугин и Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр встречи — Алексей Сухой из г. Люберцы. Инспектором на игру выбран Геннадий Куличенков из Тулы.

В этом сезоне Алексей Матюнин уже судил игры с участием «Зенита«: его бригада работала на играх «сине-бело-голубых» с «Рубином» и «Арсенал».

Встреча «Ахмата» и «Зенита» пройдет в Грозном в субботу, 4 мая. Начало игры назначено на 16:30 по московскому времени.