В Денвере начался третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором местное «Колорадо» принимает «Сан-Хосе». После первых двух матчах в Сан-Хосе счет в серии равный — 1-1.

«Сан-Хосе» выиграл первый матч этих команд со счетом 5:2. «Акулам» в этой игре удался второй период, в котором они забросили три шайбы. Во втором матче сильнее были гости из «Колорадо», победив 4:3. Здесь уже «Колорадо» показал качественную игру во втором периоде, выиграв его 2:0. Решающую шайбу «Колорадо» забросило за две минут до финальной сирены. Автором шайбы стал Маккиннон.

В составе «Колорадо» выступает российский защитник Никита Задоров, который в среднем проводит по 20 минут за матч. Россиянин здорово крушит соперников, производя силовые приемы.