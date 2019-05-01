На стадионе «Камп Ноу» пройдет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Ливерпулем». Встреча команд Вальверде и Клопп должна стать украшением турнира и называется всеми специалистами досрочным финалом.

«Барселона» на днях отпраздновала победу в чемпионате Испании, а «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити» в АПЛ. У «Барсы» есть фактор Месси — именно его называют специалисты, говоря о фаворите встречи. Также этот матч будет особенным для Луиса Суареса — нынешний форвард «Барсы» ранее выступал за «Ливерпуль».

В четвертьфинале «Барселона» прошла другой английский клуб «Манчестер Юнайтед», дважды выиграв команду Оле-Гуннара Сульшера. «Ливерпуль» легко разобрался с португальским «Порто», победив того и дома, и на выезде.

Матч «Барселона»-«Ливерпуль» начнется 22.00.