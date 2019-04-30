Российский полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал свою игру во второй половине сезона-2018/19. Слова игрока приводит портал «Спорт-Экспресс».

По слова Оздоева, он должен был сделать рывок в своих выступлениях: «Всегда отдавался работе на 100 процентов, уважал тренерский штаб и его решения – и вот выпал шанс выйти и помочь команде». Также игрок «Зенита» дополнил, что ему в клубе сложно до сих пор: «Постоянно нужно работать и доказывать».

Оздоев заявил, что сейчас настал счастливый момент в его карьере: «Идти на первом месте, бороться за чемпионство, наслаждаться игрой. У меня немаленькая карьера, много было хорошего, но это время – самое прекрасное».

Напомним, Магомед Оздоев перешел в «Зенит» зимой 2018 года, подписав контракт на 4,5 года.