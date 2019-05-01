«Дрим Тим» сборной России начинает свой майский путь по ледовым площадкам Чехии и Словакии. Сначала в Чехии состоится заключительный этап Евротура, а затем в Словакии начнется чемпионат мира.

Первый матч на Чешских играх сборная России проведет против команды Швеции. Игра начнется в 16.00.

Не примут участие в матче четыре игрока НХЛ Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев. Все они только прилетели из-за океана и присоединятся ко сборной 2 мая.

Выбран капитан сборной России. Им стал самый опытный в российской команде Илья Ковальчук. Его ассистентами выступят Евгений Малкин и Александр Овечкин. Еще одним ассистентом назначен форвард СКА Сергей Плотников.

Определена первая тройка сборной России. Евгению Малкину впору загадывать желание: он будет центрить у правого крайнего Никиты Кучерова и левого нападающего Никиты Гусева.