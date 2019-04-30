Бразильский защитник лондонского «Челси» Давид Луис заявил, что он скучает по участию своей команды в Лиге чемпионов. Слова футболиста цитирует английское издание Evening Standard.

Луис рассказал о своем трепетном отношении к главному еврокубковому футбольному турниру: «Там здорово играть, выступать с лучшими командами в мире, лучшими игроками и тренерами. Я довольно много смотрю футбол, но когда играет гимн Лиги чемпионов, то начинаю по этому скучать».

По словам Луиса, игроки «Челси» должны честно признаться, что год назад не справились со своей работой, поэтому были вынуждены терпеть последствия. «Мы должны набраться мужества, чтобы признать это», — заключил защитник.

Напомним, в минувшем сезоне «Челси» участвует в Лиге Европы, поскольку в чемпионате Англии сезона-2017/18 занял лишь пятое место.