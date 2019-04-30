Стало известно, что матчи двух следующих туров чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания. Об этом сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги.

Церемония пройдет в память о погибших в Великой отечественной войне. День победы в России отмечают 9 мая, а оба футбольных тура пройдут в выходные дни до и после праздника. Матчи 27 тура Российской премьер-лиги пройдут с 3 по 5 мая, матчи 28 тура — с 10 по 12 мая.

В рамках 27 тура пройдет матч санкт-петербургского «Зенита» с грозненским «Ахматом«. Встреча пройдет в г. Грозный в субботу, 4 мая. Начало назначено на 16:30 по московскому времени. В случае победы «Зенит» может досрочно завоевать титул чемпиона Российской премьер-лиги.

В 28 туре «Зенит» проведет домашний матч против ЦСКА.