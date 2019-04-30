Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал о том, какой момент в минувшем сезоне стал для спортивного дуэта самым тяжелым. Слова спортсмена цитирует портал Облгазета.ру.

По словам Морозова, если говорить об эмоциональном состоянии, то самым тяжёлым стартом был чемпионат Европы в Минске. «Очень было обидно при хорошей физической форме, отличной готовности взять и, грубо говоря, отдать первое место французам. Мы допустили ошибку в короткой программе, которая, как мне кажется, давила на нас психологически и в произвольной, не давая покоя», — заявил фигурист, добавив, что остальные десять элементов пара сделала прекрасно.

«В целом в Минске у нас была вообще самая лучшая произвольная в сезоне. Поэтому больше всего обидно за Европу. На чемпионате мира расстроились не так сильно, хоть осадочек всё же остался», — дополнил Морозов.

Напомним, накануне стало известно, под чьим руководством пара Тарасовой и Морозова будет тренироваться в следующем сезоне. Новым наставником фигуристов станет Марина Зуева, готовиться к стартам пара будет в США.