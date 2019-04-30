На стадионе «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне начался первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».

Судит встречу испанская бригада арбитров во главе с рефери Матеу Лаосом. Резервный арбитр устречи — Ундиано Мальенко.

На предыдущей стадии розыгрыша Лиги чемпионов «Тоттенхэм» в двухматчевом противостоянии победил «Манчестер Сити», пройдя в следующий раунд засчет правила выездного гола. Амстердамский «Аякс» в двух матчах четвертьфинала оказался сильнее туринского «Ювентуса«, обыграв команду Массимилиано Аллегри на их стадионе со счетом 1:2.

Ответная встреча пройдет в Амстердаме через неделю, 8 мая. Начало матча также в 22:00 по московскому времени.

Завтра, 1 мая, в борьбу вступят еще двое полуфиналистов розыгрыша. «Барселона» на «Камп Ноу» примет английский «Ливерпуль«.