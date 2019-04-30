Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова рассказали о своей главной цели на грядущий соревновательный сезон. Слова спортсменов приводит портал «Областная газета».

Как считает Владимир Морозов, сейчас для них главная цель — обойти китайскую пару Хань Цун/Сунь Вэйдзинь. «Главный старт у нас был на чемпионате мира, на нём мы выступили достойно, боролись за первое место», — рассказал Морозов о минувшем сезоне. Напомним, Тарасова/Морозов не смогли обойти китайцев и завоевали серебро ЧМ.

«Никакого секрета нет, у них была очень хорошая программа, вычищенная, много танцевальных связок…», — прокомментировал выступление соперников Морозов. «Поэтому в новом сезоне наша цель – сделать такую программу, чтобы бороться с китайцами на равных. Для нас это вполне досягаемо. Они наши главные соперники на будущие три года и на предстоящей Олимпиаде», — заключил фигурист.

Напомним, в новом сезоне наставником пары будет тренер Марина Зуева. Для подготовки программ Евгения Тарасова и Владимир Морозов переедут в США.