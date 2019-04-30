Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, в чем заключается сила его команды и какова роль главного тренера Сергея Семака в успехах команды. Слова футболиста приводит портал телеканала RT.

«Я многому научился благодаря как своим слабым сторонам, так и сильным. Реализовывая момент, ты добиваешься того, что заслужил, а это самое лучшее чувство в футболе», — заявил Азмун.

По словам иранского форварда, «Зенит» отличается атакующим футболом с активным прессингом. Сергей Семак, главный тренер команды, играет важную роль в клубе: «Наставник помогает не только мне, но и другим игрокам, начиная с вратарей и заканчивая форвардами. Он обязательно даст понять, если захочет, чтобы кто-то забил мяч или выступил в роли ассистента. На тренировках он чётко передаёт нам свои пожелания».

«Именно поэтому наша сила заключается в нападении», — заключил Азмун.

Напомним, Сердар Азмун стал футболистом «Зенита» зимой 2019 года, сейчас игрок вместе с нападающим ЦСКА Федором Чаловым возглавляет таблицу бомбардиров РПЛ.